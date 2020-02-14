Держстат оновив рейтинг найбільших торговельних партнерів України

Фото: залізнична станція (Віталій Носач, РБК-Україна)

На країни ЄС припадає понад 40% зовнішньої торгівлі України

Загальний товарообіг України (експорт та імпорт товарів) за 12 місяців 2019 року склав 110,844 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За підсумками року найбільшим торговим партнером залишається Китай - 12,789 млрд доларів і 11,5% від загального обсягу.

Росія з початку 2019 року знаходиться на другому місці (10,229 млрд доларів і 9,2%), хоча ще за підсумками 2018 року була першою.

Далі йдуть Німеччина (8,375 млрд доларів, 7,6%), Польща (7,399 млрд доларів, 6,7%) і Білорусь (5,302 млрд доларів, 4,8%).

Як повідомляло РБК-Україна, від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в січні-грудні 2019 року склало -3633,1 млн доларів, що в 1,7 рази менше, ніж у відповідному періоді 2018 року (6212,8 млн доларів).

Нагадаємо, "Газпром" наприкінці грудня 2019 року виплатив "Нафтогазу" в 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. У підсумку зведеного платіжний баланс України в 2019 році сформувався з профіцитом 6,0 млрд доларів, що більш ніж в два рази більше, ніж у 2018 році - 2,9 млрд доларів.