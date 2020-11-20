Держстат оновив офіційні дані щодо смертності від COVID-19

Фото: швидка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Грип і пневмонія забрали більше життів, ніж коронавірус

Державна служба статистики України оприлюднила дані про кількість померлих із зазначенням причин за січень-вересень. Всього за перші дев'ять місяців 2020 року померло 426 687 осіб (у тому числі у вересні - 48 372 осіб).

Дані оприлюднені на сайті Держстату.

За офіційною інформацією, від COVID-19 померло 4 300 українців, в тому числі від неідентифікованого вірусу - 228 осіб. Таким чином, у вересні коронавірус став причиною смерті 1 735 осіб.

За січень-вересень інфекційні і паразитарні хвороби стали причиною смерті 5 288 осіб, серед них туберкульоз - 2 248, від СНІДу померло 2 268 українців.

Злоякісні новоутворення (тобто рак) стали причиною смерті 57 983 громадян.

Найбільш часта причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померло 287 501 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 199 095 осіб.

За даними Держстату, грип та пневмонія офіційно стали причиною смерті 4 820 осіб (у тому числі, у вересні - 794).

Крім того, 20 701 українців загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 2 753 громадян, утоплення - 1 259, загибель на пожежі - 757, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 1 136, отруєння алкоголем - 1 504, самогубства - 4 708, умисні вбивства - 993.

Нагадаємо, за даними Держстату, за січень-вересень 2020 року смертність в Україні як і раніше нижче торішньої. Всього з початку року в Україні померло 426 687 осіб. Порівняно з минулим роком смертність скоротилася на 9 846 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України на період до 2025 року. За шість років населення скоротиться на 1 млн осіб.