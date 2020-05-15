У кризу негативне сальдо зовнішньої торгівлі України скоротилося до нуля

Фото: долар і гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Імпорт падає значно швидше експорту

Від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в січні-березні 2020 року склало 9,4 млн доларів, у той час як у відповідному періоді 2019 року - 437,9 млн. доларів. Відповідні дані оприлюднив Держстат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, експорт товарів і послуг з України за квартал склав 14679,2 млн доларів, що на 0,3% менше порівняно з 2019 роком, імпорт скоротився на 3,1% до 14688,6 млн доларів.

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Як повідомляло РБК-Україна, від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в січні-грудні 2019 року склало 3633,1 млн доларів, що в 1,7 рази менше, ніж у відповідному періоді 2018 року (6212,8 млн доларів). За даними статистичного відомства, експорт товарів і послуг з України за 2019 рік склав 63675,6 млн доларів, що на 11,2% більше порівняно з 2018 роком, імпорт зріс на 6,0% до 67308,7 млн доларів.

Відзначимо, за даними митниці, обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-квітні 2020 року склав 32,955 млрд доларів, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року (25,955 млрд доларів).

Автор: Олександр Білоус