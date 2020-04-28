Держстат оприлюднив рейтинг багатства регіонів України

Фото: національна валюта (РБК-Україна)

Кияни заробляють в 2,4 рази більше, ніж у середньому по країні

Державна служба статистики України оприлюднила попередні дані про доходи та витрати населення за регіонами у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, за 2019 рік реальні доходи (з урахуванням інфляції) по Україні зросли на 6,5%. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 67,5 тис. грн.

Найбільший дохід в 2019 році отримали кияни - 165,1 тис. грн за рік. Далі з великим відривом йдуть Дніпропетровська (87,1 тис. грн), Запорізька (75,4 тис. грн), Київська (75,1 тис. грн) і Одеська (72,8 тис. грн) області.

Найменший дохід зафіксовано в Донецькій (39,1 тис. грн) і Луганській (24,5 тис. грн) областях.

Наявний дохід у розрахунку на одну людину, 2019 рік

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у березні 2020 року склала 11446 грн, що на 11,8% більше порівняно березнем 2019 року і на 5,5% більше порівняно з лютим поточного року.

Нагадаємо, згідно з новим макропрогнозу уряду, затвердженим 29 березня, середня номінальна зарплата в 2020 році складе 10,7 тис. грн (очікувалося 12,5 тис. грн).