Держстат назвав ціни на електроенергію для населення і промисловості

Середня ціна електроенергії для побутових споживачів у першому півріччі 2020 року склала 1,25 грн (з ПДВ) 1 кВт⋅год. Этро на 1,4% вище, ніж у другому півріччі 2019 року (1,23 грн).

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, середня ціна для непобутових споживачів склала 1,90 грн (з ПДВ) 1 кВт⋅год, що на 14,3% менше, ніж в другому півріччі 2019 року (2,22 грн).

При цьому споживання домогосподарств склало 17,7 млрд кВт∙год., промисловості - 32,1 млрд кВт∙год.

Як повідомляло РБК-Україна, середня ціна природного газу для побутових споживачів у першому півріччі 2020 року склала 5 299,2 грн (з ПДВ) за 1 тис. куб. м. Це на 17,4% менше, ніж в другому півріччі 2019 року (6 415,8 грн).

Водночас ціна газу для побутових споживачів була на 2,8% вище, ніж для непобутових, в той час як раніше ціни для населення були нижчими, ніж для промисловості.

Як повідомляло РБК-Україна, у другому кварталі 2020 року витрати домашніх господарств по статті "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" становлять 13,9%.