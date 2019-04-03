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Держстат назвав суму прямих податків з громадян за рік

Новини » Економіка    03.04.2019 - 15:51
Держстат назвав суму прямих податків з громадян за рік
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За рік українці збільшили сплату податків на чверть

Витрати та заощадження громадян України за 2018 рік зросли на 21,4% до 3220 млрд грн. Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти склали 302 млрд грн або від 9,4% витрат за рік. За рік сплата прямих податків зросла на 26,1%.

На придбання товарів та послуг українці витратили 2870 млрд грн, що на 21,6% більше, ніж рік тому.

Приріст фінансових активів становив 36 млрд грн, що на 43% менше, ніж рік тому.

Держстат назвав суму прямих податків з громадян за рік

ukrstat.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, доходи громадян України у 2018 році зросли на 21,4% до 3220 млрд грн. За даними Державної служби статистики, заробітна плата за рік зросла на 26,2% до 1526 млрд грн і становить 47,4% в доходах громадян. Соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти зросли за рік на 18,0% до 1046 млрд грн і становлять 32,5% в доходах.

Нагадаємо, реальні доходи (з урахуванням інфляції) громадян України у 2018 році зросли на 9,9%.

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