Держстат назвав середню площу нових квартир і будинків

В Україні за січень-вересень 2019 року прийнято в експлуатацію 7743,4 тис. кв. м загальної площі житла (нове будівництво), з яких 1979,8 тис. м (або 25,6% загального обсягу житла) - відповідно до Порядку № 158 (про будівельної амністії). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

www.ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, загальна площа прийнятого в експлуатацію житла порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилася на 48,0%, при цьому без урахування площі, прийнятої згідно з Порядком 158, - на 10,2%.

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у містах склав 4799,2 тис. кв. м, або 62,0% від загального обсягу, у сільській місцевості - 2944,2 тис. кв. м (38,0%).

За даними Держстату, середню площу нових квартир склала 59,0 кв. м, будинків - 154,4 кв. м.

У таблиці наведено розподіл загальної кількості прийнятих в експлуатацію квартир за видами будинків:

www.ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, в III кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні на первинному ринку зросли на 6,4%, на вторинному - на 11,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної служби, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2018 рік в Україні зросла на 14% з 2940 до 3352 грн. На першому місці за вартістю оренди місто Київ - 6 636 грн. Далі йдуть Одеська область (5 457 грн) і Львівська області - 4 488 грн.