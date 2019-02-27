Держстат назвав середню площу нових квартир і будинків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нові квартири будують площею 57,9 кв. м, приватні будинки - 160 кв. м

В Україні за 2018 рік прийнято в експлуатацію 8689,4 тис. кв. м загальної площі житла (нове будівництво), що на 5,7% менше, ніж у 2017 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

www.ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, обсяг прийнятого в експлуатацію житла у міських поселеннях становив 5652,4 тис. кв. м, або 65,0% від загального обсягу, у сільській місцевості - 3037,0 тис. кв. м (35,0%).

Більше половини (51,0%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в будинках із двома й більше квартирами, 48,9% - в одноквартирних будинках і 0,1% - у гуртожитках.

Середній розмір квартир одноквартирних будинках (приватні будинки) становив 160,0 кв. м, у багатоквартирних будинках - 57,9%.

www.ukrstat.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги будівництва в січні 2019 року порівняно з січнем минулого року зросли на 6,2%. Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України у січні 2019 року становив 6,5 млрд грн.

Нагадаємо, у IV кварталі 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року ціни на квартири на первинну ринку зросли на 5,1%, на вторинному - на 8,0%.