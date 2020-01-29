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У Києві виплачують майже чверть зарплат в Україні

Новини » Економіка     29.01.2020 - 15:55
У Києві виплачують майже чверть зарплат в Україні
Фото: національна валюта (РБК-Україна)

Киянам платять приблизно в 1,5 рази більше, ніж у середньому по країні

Державна служба статистики оприлюднила дані по фонду заробітної плати в Україні у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, фонд оплати праці за 2019 рік склав 963,4 млрд грн, що на 14,9% більше, ніж у 2018 році (838,3 млрд грн).

Найбільшу частку займає Київ - 226,9 млрд грн (23,6%). Далі йдуть Дніпропетровська (98,7 млрд грн, або 10,3%) Харківська (61,1 млрд грн, 6,3%), Львівська (53,8 млрд грн, 5,6%) і Донецька (51,9 млрд грн, 5,4%) області.

У Києві виплачують майже чверть зарплат в Україні

Дані підготовлені за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у грудні 2019 року становила 12264 грн, що на 16,0% більше порівняно груднем 2018 року. Найвища нарахована зарплата була в Києві - 18869 грн.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings прогнозує, що валовий регіональний продукт (ВРП) на душу населення Києва в 2021 році досягне 13,4 тис. доларів у порівнянні з 11,3 тис. доларів у 2019 році.

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