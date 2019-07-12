Держстат назвав продукти і товари, які найбільше подешевшали за місяць

Фото: торгівля овочами (УНІАН)

Капуста подешевшала на 50%, цибуля на третину, яйця - на чверть

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в червні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, в червні найбільше подешевшала капуста - на 34,3% до 9,8 грн за кг (з початку подорожчала на 9,5%), ціни на цибулю знизилися на 34,3% до 18,7 грн з кг (з початку року зросли на 11,2%), яйця подешевшали на 15,8% до 12,5 грн за десяток (з початку року подешевшали 49,1%).

У той же час в червні в яблука подорожчали на 34,0% до 14,9 грн за кг (з початку року на 61,8%). Картопля подорожчала за місяць на 23,0% до 17,3 грн з кг (з початку року ціна виросла на 116,5%).

За даними Держстату, з початку року сигарети преміум-класу подорожчали на 10,0% до 43,6 грн за пачку, а ціни на горілку зросли на 0,9% до 91,5 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 9,7% до 16,6 грн за пляшку.

Серед товарів найбільше подешевшав газ скраплений для автомобілів - на 6,5% до 13,6 грн за літр, однак за червень його ціна виросла на 0,6%. Крім того, ціни на бензин А-95 з початку року знизилися до 1,4% до 30,0 грн за літр.

У той же час проїзд у міському транспорті подорожчав з початку року на 16,6% до 5,0 грн в середньому за квиток.

Ціни на більшість інших товарів знаходяться в межах або трохи вище інфляції, яка з початку року становить 3,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, серед продовольчих товарів у 2018 році найбільше подорожчали овочі. Ціни на цибулю зросли за рік на 208%, на капусту на 103%. Буряк подорожчав на 73%, морква - на 77%, картопля - на 33%.