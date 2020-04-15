Держстат назвав продукти, що найбільше подорожчали з початку року

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні у березні 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, за січень-березень ціни на крупу гречану зросли на 7,9% до 30,0 грн за кг, яблука подорожчали на 6,1% до 17,3 грн за кг, цибуля подорожчала на 24,4% до 11,2 грн за кг.

У той же час ціни на моркву знизилися на 3,1% до 6,2 грн за кг, на капусту - на 4,9% до 5,8 грн за кг, на картоплю - на 4,4% до 12,9 грн за кг.

Крім того, яйця подешевшали на 28,9% до 15,0 грн за десяток, філе куряче на 9,4% до 92,1 грн за кг.

За даними Держстату, за січень сигарети преміум-класу подорожчали на 5,3% до 50,0 грн за пачку, а ціни на горілку не змінилися - 92,3 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 1,2% до 17,4 грн за пляшку.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у березні 2020 року порівняно з лютим, виросли на 0,8%. При цьому в річному вимірі (до березня 2019 року) інфляція сповільнилася до 2,3% з 2,4% у лютому 2020 року.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2019 рік найбільше зросли ціни на яблука - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречану - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картоплю зросли на 69,2% до 13,5 грн за кг.