Держстат назвав кількість українців за межею бідності

У 2019 році доходи нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму отримували 0,4 млн (1,1%) громадян України. Розмір мінімуму становив 1902,1 гривень на місяць.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, доходи нижче фактичного прожиткового мінімуму отримували 8,9 млн (23,1%) громадян України. Розмір мінімуму становив 3660,9 гривень на місяць.

Слід зазначити, що рівень бідності останніми роками суттєво зменшився. У 2018 році доходи нижче прожиткового мінімуму отримували 10,6 млн (27,6%).

За даними Держстату, у 2019 році доходи 20% найбільш забезпечених українців перевищували доходи 20% найменш забезпечених у 3,5 разів.

Квінтильний коефіцієнт диференціації доходів населення - співвідношення мінімального рівня доходів серед найбільш забезпечених 20% населення до максимального рівня доходів серед найменш забезпечених 20% населення, ранжованого за показником середньодушових еквівалентних доходів. Квінтильний коефіцієнт фондів - співвідношення сумарних доходів 20% найбільш та 20% найменш забезпеченого населення.

Нагадаємо, реальні доходи українців (з урахуванням інфляції) у 2019 році в порівнянні з 2018 роком зросли на 6,5%, що в 1,7 рази повільніше, ніж у 2017 і 2018 роках (10,9%).

Як повідомляло РБК-Україна, в червні НБУ констатував кінець трирічного циклу зростання доходів українців.