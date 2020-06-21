Держстат назвав кількість народжених дітей за віком батька

Україна 21 червня вже другий рік поспіль офіційно приєднується до святкування Дня батьків. До цього свята статистичне відомство підготувало дані про народжених дітей за віком батьків у 2019 році.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними Держстату, у 2019 вік батьків становив:

до 20 років - 1 651

20 -29 років - 108 080

30 - 39 років - 135 167

40 - 49 років - 26 999

більше 50 років - 2 793.

Держстат у святковий день не публікує даних за 2019 рік про випадки, коли вік батька не вказаний. Але відомо, у 2018 році вік батька не був вказаний для 38 486 з 335 874 народжених дітей.

Нагадаємо, чисельність наявного населення України протягом січня-грудня 2019 року зменшилася на 250,8 тисяч осіб до 41902,4 тисяч осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України на період до 2024 року.

МВФ прогнозує, що населення України буде поступово скорочуватися і на кінець 2024 року складе 41,039 млн осіб. Таким чином, МВФ очікує, що населення за шість років зменшиться на 1 млн осіб.