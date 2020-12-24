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Держстат назвав число безробітних українців

Автор: Олександр Білоус

Безробіття трохи скоротилося в III кварталі

Кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше в III кварталі 2020 року склала 16,0 млн осіб, а у віці 15-70 років - 15,9 млн осіб. Кількість безробітного населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років склала по 1,7 млн осіб.

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Про це свідчать результати обстеження робочої сили Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 49,8%, а серед населення у віці 15-70 років - 56,1%.

При цьому рівень безробіття серед робочої сили у віці 15 років і старше склав 9,5% (у першому кварталі - 8,5%, у другому кварталі - 9,8%), а серед осіб у віці 15-70 років - 9,5% (у першому кварталі - 8,6%, у другому кварталі 9,9%).

Нагадаємо, в жовтні Національний банк поліпшив прогноз по безробіттю в Україні в 2020 році за методологією Міжнародної організації праці до 9,4%. У липні НБУ прогнозував безробіття на рівні 10%.

За даними Держстату, в II кварталі 2020 року кількість безробітного населення у віці 15-70 років склала 1,7 млн осіб. При цьому рівень безробіття серед осіб у віці 15-70 років склав 9,9% (у першому кварталі - 8,6%).

Прогноз погоди
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