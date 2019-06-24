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Держстат назвав число безробітних українців

Новини » Економіка    24.06.2019 - 17:55
Держстат назвав число безробітних українців
Ілюстративне фото (УНІАН)

Рівень безробіття знизився до 9,2%

Кількість безробітних в Україні в I кварталі 2019 року становила 1,6 млн осіб. Про це свідчать дані вибіркового обстеження домогосподарств Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, рівень безробіття серед економічно активного населення у віці 15-70 років в I кварталі 2019 року порівняно з I кварталом 2018 року скоротився на 0,5 в.п. і склав 9,2%.

Держстат назвав число безробітних українців

ukrstat.gov.ua

При цьому кількість зайнятого населення у віці 15-70 років в I кварталі 2019 року склала 16,3 млн осіб. Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років склав 57,1%, а серед населення працездатного віку - 66,3%.

За методологією Міжнародної організації праці, безробітні - особи у віці 15-70 років, які не мали роботи протягом обстежуваного тижня, активно її шукали протягом чотирьох тижнів і готові приступити до роботи протягом наступних двох тижнів.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні 2019 року в Україні було офіційно зареєстровано 300,9 тисяч безробітних, що на 10,5 тисяч менше, ніж у квітні 2019 року (311,4 тисяч).

Зазначимо, на початок 2019 року максимальний розмір допомоги з безробіття в Україні становить 7,7 тис. грн. Розмір допомоги залежить від зарплати на останньому місці роботи та загального стажу.

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