Держспецзв'язок буде співпрацювати з "Хуавей Україна" в питаннях кібербезпеки

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України підписала меморандум з компанією "Хуавей Україна" з метою поліпшення державно-приватного взаємодії, співпраці у сферах кібербезпеки, кіберзахисту і телекомунікацій.

"Ми готові тісно співпрацювати з компанією Хуавей для забезпечення і підвищення кіберзахисту і кібербезпеки в Україні. Держспецзв'язок глибоко цінує, що компанія світового рівня буде працювати з нами над проектами у сфері безпеки інформації. Переконаний, що наша взаємодія зміцнюватиме обороноздатність держави перед кіберзагрозами", - зазначив голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.

"Компанія Хуавей Україна вдячна Держспецзв'язку за цей крок у розвитку співпраці. Ми впевнені, що через взаємодію держави і приватного сектора можна побудувати ефективну систему кіберзахисту в Україні", - зазначив директор Хуавей Україна Ма Ци.

Меморандум також відкриває нові можливості для реалізації спільних наукових проектів, навчання і підвищення кваліфікації кадрів у сферах кібербезпеки, кіберзахисту і телекомунікацій.

Про компанію Huawei

Huawei є провідним світовим постачальником інфраструктури інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), а також інтелектуальних пристроїв. Створюючи інтегровані рішення в чотирьох основних областях (телекомунікаційні мережі, ІТ, "розумні" пристрої і хмарні сервіси), ми прагнемо відкрити цифровий світ, в якому все є інтелектуальним і взаємопов'язаним, для кожної людини, будинки та організації.

Комплексний портфель продуктів, рішень і послуг Huawei є конкурентоспроможним і безпечним. Завдяки відкритої співпраці з партнерами по екосистемам ми створюємо довгострокову цінність для наших клієнтів, прагнемо розширювати можливості людей, збагачувати особисте життя і сприяємо впровадженню інновацій в організаціях усіх форм та розмірів.

Компанія Huawei заснована в 1987 році. Це приватна компанія, яка повністю належить її співробітникам.

Інновації Huawei спрямовані на задоволення потреб клієнтів. Ми вкладаємо значні кошти в фундаментальні дослідження, концентруючись на технологічні прориви, які просувають вперед світ. В компанії працюють понад 194 000 співробітників у більш ніж 170 країнах і регіонах, які обслуговують більш ніж 3 мільярди людей у всьому світі.

В Україні компанія Huawei здійснює свою діяльність з 2000 року. Стратегія соціальної відповідальності ХУАВЕЙ УКРАЇНА охоплює чотири напрямки: освіту, охорону здоров'я, захист навколишнього середовища, розвиток.