За час карантину статус безробітних отримали майже 400 тисяч українців

Станом на 3 серпня 2020 року статус безробітного мали 506 тисяч українців. Допомогу по безробіттю отримують 426 тисяч осіб.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби зайнятості.

За даними прес-служби, протягом січня-липня 2020 року послугами служби зайнятості скористалися понад 1,7 млн українців, які шукали роботу, з них майже 900 тисяч мали статус зареєстрованого безробітного. За сприяння центрів зайнятості було працевлаштовано 370 тисяч громадян, з них 220 тисяч зареєстрованих безробітних.

З початку дії карантину (з 12 березня по 31 липня 2020 року) статус безробітного отримали 395 тисяч осіб, що на 71% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Однак останнім часом зростання кількості зареєстрованих безробітних уповільнилося. Так, у квітні статус безробітного отримали 149 тис. осіб, у травні їх кількість становила 97 тис. осіб, у червні - 75 тисяч осіб, у липні - 68 тисяч.

За даними прес-служби, серед 506 тисяч безробітних:

за статтю: чоловіки - 211 тисяч (або 42%), жінки - 295 тис. осіб (58%);

за віковими групами: 31% - до 35 років; 29% - від 35 до 45 років; 26% - від 45 до 55 років, 14% - у віці понад 55 років;

за освітою: 51% - вища освіта, 32% - професійно-технічна освіта, 17% - загальна середня освіта.

Нагадаємо, за даними Держстату, I кварталі 2020 року кількість безробітних у віці 15-70 років становила 1,5 млн осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 липня 2020 року в Україні максимальний розмір допомоги по безробіттю зріс до 8788 грн в місяць.