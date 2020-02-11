У держсекретаря МІУ Галущака проходять обшуки, - експерт

Правоохоронці проводять обшуки в кабінеті держсекретаря Міністерства інфраструктури України Андрія Галущака. Про це на своїй сторінці в Facebook написав політолог Олексій Голобуцький.

"За інформацією з моїх джерел з Міністерства інфраструктури, зараз у держсекретаря МІУ Галущака проходять обшуки. Цей той Галущак, який працював у Каськіва в "Укрзалізниці" і разом з ним підозрювався у величезних розкраданнях", - повідомив Голобуцький.

За його інформацією, на посаду в Мінінфраструктури Галущак пройшов під протекцією екс-нардепа Ігоря Кононенка.

"Відразу після призначення він в інтересах Кононенко провів кадрову рокіровку на Одеському припортовому заводі, призначаючи туди потрібну йому людину. За ним стільки підозрілих справ, що залишається тільки гадати - чому до нього завітали правоохоронці. Чекаємо подробиць", - підсумував блогер.

Варто зазначити, що офіційного підтвердження цієї інформації від правоохоронних органів поки немає.

Як повідомляло РБК-Україна, Олександра Галущака призначили на посаду державного секретаря Міністерства інфраструктури в кінці 2016 року.

До цього Галущак працював в НАК "Нафтогаз України", був радником керівника ЗАТ "Укразія-ЕНЕРГО", працював директором інвестиційного департаменту ПАТ "Укрзалізниця" під керівництвом Владислава Каськіва.