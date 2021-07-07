Держсекретар США: реформи в Україні мають підтримку народу, але боротьба з корупцією має бути в пріоритеті

"Влада стає новаторською, мобільною, підзвітною громадянам. Працює прозорий механізм у сфері державних закупівель, завдяки якому дешевшають товари та послуги, зменшується корупція та зростають можливості для та середніх підприємств", - сказав Блінкен.

Очільник Держдепу окреслив п’ять ключових напрямків, на яких Україна має зосередитися, аби досягти результатів. Це - ухвалення законопроектів про Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів, вирішення процедурних питань під час конкурсу на керівні посади в НАБУ та САП, реформа корпоративного управління за стандартами ОЕСР, реформа правоохоронних органів, а також боротьба з корупцією.

За словами Блінкена, протидія корупції має залишатись пріоритетом для України. При цьому, Держсекретар США відзначив успішні приклади боротьби з корупцією. Зокрема, він звернув увагу на роботу у цьому напрямку голови Фонду державного майна України:

"Дмитро Сенниченко на своїй посаді не лише розпочав істотні реформи щодо державних підприємств, але й доклав зусиль щодо питань приватизації. Йому запропонували 5 млн доларів за призначення директора Одеського припортового заводу. Однак він звернувся до правоохоронних органів, що призвело до багатьох арештів, здійснених НАБУ. Він також дотримувався чесності та порядності у питанні призначення на посаду керівника ОПЗ. Ось як треба боротися з корупцією", - сказав Блінкен.

Крім того, він нагадав про досвід Міністерства цифрової трансформації України та позитивний вплив діджиталізації, цифровізацію державних послуг для громадян та бізнесу.

"Це реєстрація бізнесу, видача дозволів на забудову, а також поширення доступу до оцифрування. Це дає можливість публічно отримувати інформацію для аналізу схем зловживань та запобігати їм", - резюмував він.