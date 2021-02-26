Держсекретар США закликав Росію негайно повернути Україні повний контроль над Кримом
Сполучені Штати вважають анексію Криму Росією нахабною образою сучасного міжнародного порядку. Росія повинна негайно припинити окупацію.
Він переконаний, що зростаюча мілітаризація Кримського півострова має наслідки далеко за межами України, погрожуючи загальної безпеки світу.
"Ми підтверджуємо основну істину: Крим - це Україна... Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політичних в'язнів, яких вона несправедливо утримує, і повернути повний контроль над півостровом Україні", - йдеться в заяві.
Блінкен додав, що санкції США відносно Росії у відповідь на її агресію на сході України і захоплення Криму залишаться в силі до тих пір, поки Росія не змінить курс".
Також США вітають нову ініціативу України, Кримську платформу, і сподіваються на продовження співпраці з Україною і союзниками в цілях припинення російської окупації Кримського півострова та агресії на сході України.
Раніше США в Радбезі ООН заявили, що санкції за окупацію Кримського півострова і агресію на Донбасі збережуться, поки Російська Федерація не змінить свій курс.
Нагадаємо, раніше в американському посольстві в Києві запевняли, що США залишаться непохитними у підтримці України під час правління адміністрації президента Байдена.