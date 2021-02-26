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Держсекретар США закликав Росію негайно повернути Україні повний контроль над Кримом

Новость на русском → П'ятниця 26 лютого 2021 07:14
Держсекретар США закликав Росію негайно повернути Україні повний контроль над Кримом Фото: Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Сполучені Штати вважають анексію Криму Росією нахабною образою сучасного міжнародного порядку. Росія повинна негайно припинити окупацію.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Він переконаний, що зростаюча мілітаризація Кримського півострова має наслідки далеко за межами України, погрожуючи загальної безпеки світу.

"Ми підтверджуємо основну істину: Крим - це Україна... Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політичних в'язнів, яких вона несправедливо утримує, і повернути повний контроль над півостровом Україні", - йдеться в заяві.

Блінкен додав, що санкції США відносно Росії у відповідь на її агресію на сході України і захоплення Криму залишаться в силі до тих пір, поки Росія не змінить курс".

Також США вітають нову ініціативу України, Кримську платформу, і сподіваються на продовження співпраці з Україною і союзниками в цілях припинення російської окупації Кримського півострова та агресії на сході України.

Раніше США в Радбезі ООН заявили, що санкції за окупацію Кримського півострова і агресію на Донбасі збережуться, поки Російська Федерація не змінить свій курс.

Нагадаємо, раніше в американському посольстві в Києві запевняли, що США залишаться непохитними у підтримці України під час правління адміністрації президента Байдена.

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