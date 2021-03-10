ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Держсекретар США готовий до обговорення санкцій проти "Північного потоку-2" з конгресменами

Новость на русском → Середа 10 березня 2021 05:42
Держсекретар США готовий до обговорення санкцій проти "Північного потоку-2" з конгресменами Фото: Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Держсекретар США Ентоні Блінкен готовий "продовжити обговорення" можливих нових санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2" з конгресменами. Він візьме участь у засіданні Комітету з закордонних справ у Палаті представників.

Про це пише "Голос Америки".

У Держдепі нагадали, що наступний звіт з перерахуванням компаній та суден, які допомагають Росії закінчити прокладання газопроводу по дну Балтійського моря, буде представлений Конгресу в травні.

Також представник Держдепу підкреслив, що адміністрація президента Джо Байдена як і раніше прагне перешкоджати завершенню будівництва "Північного потоку-2".

"Президент Байден назвав це поганий угодою, що розділяє Європу. У держсекретаря, впевнений, завтра буде можливість продовжити обговорення цього питання з законодавцями. Він цінує їх розуміння питання і зворотний зв'язок з цієї та з усіх інших проблем, з якими ми стикаємося", - сказав Нед Прайс.

Раніше повідомлялося, що в Конгресі США зажадали від Держдепу нових санкцій проти "Північного потоку - 2".

РБК-Україна писало, що в США блокують призначення глави ЦРУ з-за відсутності санкцій по "Північному потоку-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Сполучені Штати Америки Північний потік-2
NEWS
Медведчука допитали щодо його переговорів з Сурковим
Медведчука допитали щодо його переговорів з Сурковим
DAILY
Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади