Держреєстр знищеного на Донбасі майна. Які компенсації можуть отримати постраждалі

Компенсацію можна буде отримати на підставі заяви про відшкодування збитків. Комісія з обстеження знищеного та пошкодженого майна надасть свої висновки та зауваження, а комісія з розгляду питань, пов’язаних з наданням компенсації, ухвалить рішення.

"Компенсувати можуть грошима або ж надати нерухомість чи інші активи за згодою. Також передбачений варіант, коли держава на користь заявника частково сплачує внесок на будівництво нового житла", - поінформував парламентар.

На яку суму можна розраховувати

За словами Горбенка, рішення будуть ухвалювати з огляду на вартість спорудження житла у конкретному регіоні, а також залежно від ступеня його пошкодження.

"Якщо будинок або квартиру знищено, максимальна компенсація розрахована на суму 135 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто трохи більше ніж 321 тис. грн", - заявив депутат.

Нардеп пояснив, що у разі, якщо домівка остаточно не зруйнована, компенсацію виплатять з урахуванням ступеня пошкодження житла, але не більш ніж 85 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - понад 202 тисяч грн.

Крім того, передбачена компенсація за пошкоджені або знищені нежитлові приміщення - від 154,6 до 237,9 тисячі грн, побутові речі - до 59,5 тисяч грн, транспорт - до 107 тисяч грн.