Держпостачальник струму заявляє, що збанкрутіє у разі провалу "зеленого" законопроекту

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

"Гарантований покупець" уже отримує позовні заяви виробників електроенергії за "зеленим" тарифом про стягнення заборгованості

Постачальник електричної енергії для потреб населення ДП "Гарантований покупець" заявило про ризик банкрутства у випадку зриву голосування за урядовий законопроєкт №3658 про скорочення "зелених" тарифів, який міг би вирішити проблему дефіциту коштів держпідприємства.

Про це йдеться у зверненні ДП "Гарантований покупець" до комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

"Стан розрахунків на ринку електроенергії є вкрай загрозливим: борг НЕК "Укренерго" перед ДП "Гарантований покупець" становить 22,8 млрд грн, борги "Гарантованого покупця" перед виробниками за "зеленим" тарифом -19,4 млрд грн, перед НАЕК "Енергоатом" - 7,4 млрд грн та "Укргідроенерго" - 0,3 млрд грн", - зазначається у зверненні.

В ДП "Гарантований покупець" також зазначили, що до підприємства уже надходять позовні заяви виробників електроенергії за "зеленим" тарифом про стягнення заборгованості за договорами купівлі електроенергії. Окремі виробники звертаються до суду з заявами про забезпечення позову шляхом накладення арешту на рахунки держпідприємства.

Нагадаємо, 17 липня інвестори в зелену енергетику та працівники галузі вийшли на мітинг під Верховну раду й Офіс президента у зв'язку з ризиком зриву голосування за урядовий законопроєкт №3658. Проект закону передбачає зниження "зеленого" тарифу на основі меморандуму між урядом України та міжнародними інвесторами за посередництва європейського Енергоспівтовариства.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року.

До другого читання законопроєкту було внесено понад 1000 поправок, які планується розглянути на засіданні Комітету ПЕК в понеділок 20 липня. Голосування за законопроєкт очікується 21 липня, хоча раніше планувалося 17 липня.

На думку інвестора і співзасновника "Української асоціації відновлюваної енергетики" Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов'язані з інтересами олігархів Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука, зривають прийняття законопроекту, щоб розорити інвесторів ВДЕ і змусити їх віддати свої активи.

Раніше інвестори заявляли, що прийняття рішень, не погоджених у меморандумі, змусить їх звертатися в міжнародні арбітражі.

За підрахунками Центру Разумкова, загальна сума збитків для України в арбітражах може досягати 250 млрд грн.

Окрім того, на початку липня конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в "зелену" енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.