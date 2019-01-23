У Держприкордонслужбі розказали про збір біометричних даних

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Загалом понад 650 тисяч іноземців здали свої біометричні дані

Понад 650 тисяч іноземців із країн міграційного ризику вже здали свої біометричні дані. Про це на прес-конференції "Кордон-2019: Підсумки і прогнози" заявив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що "для ДПСУ важливий погляд на нашу діяльність".

"Громадяни не мають відчувати дискомфорту під час перетину кордону, а також мають відчувати себе захищеним. Дійсно, влітку 2017 році було прийнято рішення про низку заходів щодо посилення контролю за в’їздом іноземців на територію нашої країни", - сказав він.

Так, ДПСУ виконала завдання по збору біометричних даних на кордоні. Збір даних стосується країн міграційного ризику.

"Нам дуже допомогла система запровадження безвізу. З 1 січня 2018 року система фіксації біометричних даних запрацювала. Ми оснастили 157 наших основних пунктів пропуску. Сюди входять залізничні станції, аеропорти, морські пункти пропуску. Але це не гранична кількість пунктів пропуску. Система функціонує", - повідомив Слободян.

За його словами, із загального числа осіб, які здали біометричні дані, більшість складують громадяни РФ.

"Загалом понад 650 тисяч іноземців здали свої біометричні дані. Витоку чи спроб доступу до цих даних зафіксовано не було. Понад півмільйона з цієї цифри - це громадяни РФ", - резюмував він.

Нагадаємо, українські прикордонники після закінчення дії воєнного стану не пустили на територію країни понад 800 громадян Росії.

Окрім того, президент Петро Порошенко запропонував парламенту оптимізувати проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг у більш стислі терміни для забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму військового положення.