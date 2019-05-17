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Держлікслужба заборонила продаж популярного знеболюючого

Новини » Суспільство    17.05.2019 - 11:06
Держлікслужба заборонила продаж популярного знеболюючого
Ілюстративне фото (УНІАН)

Держслужба заборонила поширення двох серій знеболюючого препарату "Німесил"

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила поширення двох серій знеболюючого препарату "Німесил". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держлікслужби.

Повідомляється, що під заборону потрапили гранули для оральної суспензії 100 мг/2 г у однодозоих пакетиках, випущені під серійними номерами 84857 і 83413. Препарат був проведений для лабораторій Гідотті С. п. А., Італія, в упаковках з маркуванням польською мовою для реалізації на польському ринку.

Таким чином, препарати цих серій не можуть реалізовуватися в Україні як такі, що офіційно не ввозилися на територію країни.

"Суб’єктам господарської діяльності, які здійснюють реалізацію, зберігання та застосування лікарських засобів, невідкладно після одержання даного розпорядження перевірити наявність вказаних серій лікарського засобу, вжити заходи щодо вилучення їх з обігу шляхом знищення, про що повідомити територіальний орган Держлікслужби. У разі знищення відходів препарату в двотижневий строк направити до територіального органу Держлікслужби копію акта про знищення відходів лікарського засобу", - йдеться в розпорядженні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я ініціюють збільшення штрафів і введення кримінальної відповідальності за продаж ліків без рецепта.

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