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Гослекслужба запретила продажу популярного обезболивающего

Новости » Общество    17.05.2019 - 11:06
Гослекслужба запретила продажу популярного обезболивающего
Иллюстративное фото (УНИАН)

Госслужба запретила распространение двух серий обезболивающего препарата "Нимесил"

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила распространение двух серий обезболивающего препарата "Нимесил". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Гослекслужбы.

Сообщается, что под запрет попали гранулы для оральной суспензии 100 мг/2 г в однодозовых пакетиках, выпущенные под серийными номерами 84857 и 83413. Препарат был произведен для лабораторий Гидотти С.п.А., Италия, в упаковках с маркировкой на польском языке для реализации на польском рынке.

Таким образом, препараты этих серий не могут реализовываться в Украине как такие, что официально не ввозились на территорию страны.

"Субъектам хозяйственной деятельности, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие указанных серий лекарственного средства, принять меры по изъятию их из оборота путем уничтожения, о чем уведомить территориальный орган Гослекслужбы. В случае уничтожения отходов препарата в двухнедельный срок направить в территориальный орган Гослекслужбы копию акта об уничтожении отходов лекарственного средства", - говорится в распоряжении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения инициируют увеличение штрафов и введение уголовной ответственности за продажу лекарств без рецепта. 

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