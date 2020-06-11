Держекоінспекцію хочуть зробити правоохоронним органом

Державну екологічну інспекцію планують зробити правоохоронним органом. Це допоможе вирішити проблему з недопуском інспекторів на підприємства, які необхідно перевірити.

Про це заявив голова Держекоінспекції Андрій Мальований, передає прес-служба відомства.

За словами Мальованого, зараз не вистачає лише юридичного закріплення в положенні про інспекцію статусу правоохоронного органу. Він сподівається, що найближчим часом Кабінет міністрів ухвалить відповідне рішення.

У разі перетворення Держекоінспекції в правоохоронний орган, за недопуск інспектора порушникам доведеться заплатити штраф, або ж відбути виправні роботи. У гіршому випадку порушникам загрожуватиме арешт до 6 місяців.

"Також на інспекторів розповсюдяться усі гарантії захисту від посягань на життя, здоров’я чи майно - їхнє або їх близьких", - додав Мальований.

Нагадаємо, у травні цього року виконувачу обов'язків голови Держекоінспекції Єгору Фірсову невідомі спалили автомобіль, сам постраждалий пов'язував інцидент з професійною діяльністю.