Держекоінспекція запускає контроль ефективності своїх інспекторів

З наступного кварталу Державна екологічна інспекція складатиме рейтинг ефективності своїх територіальних підрозділів. Оцінку проводитимуть по ряду критеріїв.
Про це повідомляє прес-служба ДЕІ.
Глава відомства Андрій Мальований заявив, що оцінювати будуть суми розрахованих та стягнутих збитків, кількість проведених перевірок, судових проваджень тощо.
"У рейтингу буде враховуватись наповненість штату підрозділів. Кадрова складова дуже важлива для ефективності ДЕІ, адже від цього залежить оперативність реагування на звернення громадян та проведення повного обсягу перевірок. Тож "незакриті" вакансії прямо впливатимуть на показники в рейтингу", - сказав очільник інспекції.
Він зазначив, що в обласних та міжрегіональних інспекціях з найнижчими показниками будуть проводити внутрішній аудит для визначення причин їх низької ефективності. За результатами перевірок будуть приймати відповідні адміністративні рішення.
Нагадаємо, у Верховній раді напрацювали нову редакцію законопроекту про державний екологічний контроль. Він передбачає ліквідацію та перезапуск Державної екоінспекції.
Як писало РБК-Україна, на початку березня у партії "Слуга народу" заявили, що цього року в Україні планують запровадити новий державний екологічний контроль, що сприятиме запобіганню надмірному утворенню відходів.