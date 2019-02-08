Держекоінспекція утримує судно в порту "Чорноморськ", - АМАУ

Фото: порт "Чорноморськ" (seaport.com.ua)

У морському порту "Чорноморськ" простоює судно

Затриманий інспекторами Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу нібито за забруднення навколишнього середовища судно простоює в морському порту "Чорноморськ". Про це заявила виконавчий директор громадської спілки "Асоціація морських агентств України" (АМАУ) Ксенія Підручна, повідомляє РБК-Україна.

За її даними, у процесі завантаження судна Hanseatic Eagle (прапор - Сінгапур) в порту "Чорноморськ" 2 лютого до борту прибули представники Держекоінспекції у супроводі еколога ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ). Керуючись чинним законодавством України, капітан судна далі трапа їх не пропустив.

Екологи покинули судно, попередньо взявши проби води з акваторії порту біля борту судна. Через два дні представники екоінспекції в супроводі еколога ДП "АМПУ" повернулися на борт судна Hanseatic Eagle і пред'явили капітану лист про нібито забруднення акваторії порту судном. Капітан лист не прийняв, документи не підписував, до проведення інспекції, посилаючись на норми чинного законодавства, екологів не допустив.

У відповідь на дії капітана Держекоінспекція склала адміністративний протокол про недопущення інспекторів до огляду судна. У протоколі також було зазначено, що капітану судна необхідно з'явитися за вказаною адресою для розгляду справи. 5 лютого службу капітана морського порту "Чорноморськ" і морському агенту було надано рішення Держекоінспекції про затримання судна на підставі статті 91 Кодексу торговельного мореплавства України.

"Судно простоює в порту вже три доби. При цьому на сьогоднішній день ні капітан судна, ні морський агент не отримали від екоінспекції протокол, оплата штрафу за яким (а це всього близько 800 грн) дозволила б випустити судно. В даному випадку Держекоінспекція діє з перевищенням службових повноважень, і ми в черговий раз закликаємо капітанів морських портів і представників ДП "АМПУ" не йти на поводу у екоінспекції і не сприяти незаконному затриманню судів", — підкреслила Підручна.

За даними ЗМІ, в 2018 році Державна екологічна інспекція Північно-Західного регіону Чорного моря в Одесі активізувала перевірки портових операторів та судів. Зокрема, 30 січня відомство склало адмінпротокол про те, що 24 січня ТОВ "Бруклін-Київ" проводило навантаження зернових вантажів на судно без узгодження технології навантаження даного виду вантажу з морською екологічною інспекцією. А це, на думку інспекції, є порушенням вимог щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вод від забруднення.

Співзасновник Risoil S.A. Шота Хаджішвілі 7 лютого повідомив про те, що в порту "Чорноморськ" чиновники Держекоінспекції виписали ТОВ "Рисоіл Термінал" нібито штраф за недотримання технології навантаження.

"Судно завершило навантаження, і співробітники екоінспекції прийшли робити радіаційний контроль. Усі вантажні операції велися силами ДП (ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ"), і РТК (робоча технологічна карта) у ГП. Тим не менш, екоінспекція виписала штраф на "Рисоіл Термінал", який благополучно був сплачений. Тим самим уникли простою судна і отримали можливість зустрітися в суді з конторою, чиновники думають, що вони найрозумніші", - заявив він.

У жовтні представники Держекоінспекції неодноразово намагалися провести неправомірний відбір проб ізольованого баласту на судні Navios Coral (прапор — Панама) в Миколаївському морському порту і морському порту "Чорноморськ", в результаті чого судновласник зазнав збитків через простій судна.

Резонансними стали перевірки Держекоінспекцією ПАТ "Одеський припортовий завод", в результаті яких в морському порту "Южний" протягом двох тижнів були затримані сім суден з вантажем аміаку. Повідомлялося, що представники інспекції відмовляли у здійсненні екологічного/радіологічного документального контролю вантажу через порушення, нібито допущені при завантаженні з боку ОПЗ. При цьому претензії до самого вантажу або судам оголошені не були.

За даними ЗМІ, незважаючи на зміни в законодавстві, які вступили в силу в минулому році, в 2019 році відсутність у екоінспекторів повноважень оглядати судна, самостійно підніматися на борт, неправомірні затримання суден у морських портах України продовжилися: у морському порту "Чорноморськ" під час різдвяних свят інспектори Держекоінспекції спробували затримати три судна нібито за забруднення навколишнього середовища

За оцінками директора "Трансшип-сервісу" Івана Ніякого, прямі втрати компанії від протистояння з екологами-корупціонерами за останні вісім років склали 3 млн доларів.