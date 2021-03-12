У Держдумі заявили, що Росія не допустить "відчуження" Криму

Російська Федерація не допустить спроб відчуження окупованого Криму, незважаючи на українську Стратегію деокупації та реінтеграції. При цьому Москва вважає, що питання територіальної приналежності півострова нібито закрито.
Про це заявив глава комітету Державної думи з міжнародних справ Леонід Слуцький, передає ТАСС.
За його словами, деокупація і реінтеграція з боку України не зможе скасувати підсумки кримського "референдуму". Він також зазначив, що питання приналежності Криму "закрито".
"Це головний "кит", який необхідно усвідомити Києву. І жодні спроби відчуження своїх територій Росія не допустить", - додав Слуцький.
Відзначимо, напередодні Рада національної безпеки і оборони України ухвалила Стратегію деокупації та реінтеграції окупованого Криму і Севастополя. Документ найближчим часом буде відкрито для громадськості.
Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав "три кити" деокупації півострова.
"Три кити для повернення Криму: затверджена сьогодні стратегія; консолідація - ми працюємо над об'єднанням зусиль партнерів на Кримській платформі; синергія - відновлення міжнародного права і, як наслідок, відновлення повного суверенітету України над Кримом", - зазначив він.
Нагадаємо, на цей рік заплановано перший міжнародний саміт Кримської платформи.