У Держдумі РФ заговорили про продовження ядерного шантажу після переговорів у Львові

За його словами, в Держдумі РФ не побачили якихось "гарантій" для припинення ядерного шантажу, ситуація на станції тільки погіршується.

"Ситуація навколо Запорізької АЕС тільки загострюється. І переговори у Львові поки не дали чітких гарантій припинення ядерного шантажу", - заявив Слуцький.

З точки зору депутата, в подібній ситуації необхідна організація позачергової ради Держдуми. Як зазначив Слуцький, в рамках засіданні потрібно обговорити ситуацію навколо Запорізької АЕС, і в цілому в Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Львові завершилася тристороння зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерріша.

В ході переговорів генсек ООН заявив, що територію Запорізької АЕС необхідно терміново демілітаризувати, оскільки будь-який збиток станції є самогубством.

Як відомо, Росія відмовилася виводити війська і техніку з території ЗАЕС.

Раніше розвідка оприлюднила інформацію, що російські військові готують можливий теракт на території Запорізької АЕС.

Пізніше розвідка отримала додаткові докази можливого теракту на території Запорізької АЕС 19 серпня.

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