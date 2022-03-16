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У Держдумі РФ запропонували провести референдум про повернення смертної кари

Фото: в Держдумі РФ запропонували провести референдум про повернення смертної кари (pixabay)
Автор: Марія Кучерявець

У Держдумі Росії запропонували провести референдум про повернення смертної кари для найтяжчих злочинів. Партія ЛДПР заявила про готовність внести на обговорення ініціативу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Інтерфакс".

"Це питання неоднозначне, і ЛДПР може ініціювати референдум про повернення смертної кари для найтяжчих та засуджених суспільством злочинів, наприклад, за корупцію в особливо великому розмірі, за згвалтування дітей, вбивство в особливо витонченій формі, тероризм тощо". - йдеться у заяві фракції.

Там також вказано, що це питання нібито виникло через те, що "Росія залишає Раду Європи, а значить скидає з себе кайдани чужих нам цінностей і правил".

"Одне з них - заборона смертної кари, яка застосовується повсюдно за межами Євросоюзу: у США, Китаї, Індії, Японії, Єгипті та ще 47 державах", - додають в ЛДПР.

Нагадаємо, сьогодні позачергове засідання Комітету міністрів закінчилося виключенням Росії з переліку членів Ради Європи. РФ приєдналася до організації у лютому 1996 року.

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