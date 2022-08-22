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У Держдумі планують підготувати чергове звинувачення України в обстрілах ЗАЕС

Фото: у Держдумі планують підготувати чергове звинувачення України в обстрілах ЗАЕС (duma.gov.ru)
Автор: Іван Носальський

Рада Держдуми РФ проведе позачергове засідання щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Чиновники країни-агресора планують підготувати звинувачення України в обстрілах станції, яке озвучать в ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдуми РФ.

"Голова Державної думи В'ячеслав Володін провів нараду з керівниками фракцій. Обговорили пропозицію лідера фракції КПРФ Геннадія Зюганова про необхідність проведення позачергового засідання Ради Державної думи для розгляду питання про загрозу безпеці Запорізької атомної електростанції з боку "київського режиму". Прийнято рішення провести Раду Держдуми 25 серпня", - сказано в повідомленні.

При цьому лідер фракції "Справедлива Росія - за правду" Сергій Миронов анонсував підготовку на позачерговому засіданні нібито "жорсткої заяви" в ООН щодо ситуації навколо Запорізької АЕС .

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 11 серпня росіяни чотири рази за добу обстріляли територію Запорізької АЕС.

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