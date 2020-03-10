Держдума схвалила зняття обмеження на кількість президентських термінів в РФ

Державна дума підтримала у другому читанні поправку про зняття обмеження на число президентських термінів в Російській Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Відповідне рішення депутати Держдуми прийняли у вівторок, 10 березня, підтримавши поправку депутата від "Єдиної Росії" Валентини Терешкової до законопроекту про зміни до Конституції, що знімає обмеження на кількість президентських термінів.

"Поправка застосовується до особи, займав і (або) займає посаду президента РФ, без урахування числа термінів, протягом яких воно займало і (або) займає цю посаду на момент набрання чинності поправки до Конституції РФ", - йдеться в законодавчої ініціативи.

Нагадаємо, 2 березня президент Росії Володимир Путін запропонував свої поправки в Конституцію. За даними видання Bloomberg, ініційовані Путіним поправки до Конституції є запасним планом для збереження його у влади після того, як закінчиться термін президентства в 2024 році.

Також РБК-Україна писало, що Путін може взяти участь у наступних президентських виборах, якщо Конституційний суд схвалить запропоновані зміни. При цьому він зазначив, що виключення з Конституції обмеження кількості президентських термінів недоцільно.