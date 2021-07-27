Борги України за місяць зросли на 1 млрд доларів

Державний і гарантований державою борг України станом на 30 червня 2021 року склав 2 514,36 млрд гривень. У доларовому еквіваленті борг досяг 92,52 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства фінансів .

За даними Мінфіну, протягом червня 2021 року сума скоротилася в гривневому еквіваленті на 2,36 млрд гривень, а в доларовому еквіваленті борг збільшився на 1,0 млрд доларів.

Станом на 30 Червня зовнішній борг склав 1 476,69 млрд гривень (58,74% від загальної суми боргу) або 54,34 млрд доларів, внутрішній борг - 1 037,67 млрд гривень (41,27%) або 38,18 млрд доларів.

Державний борг України становив 2 224,82 млрд гривень (88,48% від загальної суми боргу) або 81,87 млрд доларів. Гарантований державою борг України становив 289,54 млрд гривень (11,52%) або 10,65 млрд доларів..