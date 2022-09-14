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Держборг України у 2023 році може зрости майже вдвічі та перевищити 100% від ВВП

Фото: держборг може перевищити 100% ВВП України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів пропонує встановити на кінець 2023 року граничний обсяг державного боргу в сумі 6 трлн 406 млрд гривень, що на 76% більше, ніж у 2022 році (3 трлн 645 млрд гривень). Держборг може перевищити 100% ВВП України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект бюджету, який оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно з документом, доходи державного бюджету України у 2023 році становитимуть 1 трлн 279 млрд гривень, видатки - 2 трлн 514 млрд гривень. Граничний дефіцит бюджету становитиме 1 трлн 280 млрд гривень.

Мінфін має право запозичити 1 трлн 687 млрд гривень (у тому числі на зовнішніх ринках - 1 трлн 596 млрд гривень).

Водночас Мінфіну надається право за рішенням Кабміну у разі потреби випускати ОВДП на додаткові суми для збільшення статутних капіталів державних банків та фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Нагадаємо, уряд очікує, що номінальний ВВП України у 2023 році складе 6 трлн 399 млрд гривень, реальний ВВП зросте на 4,6%.

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