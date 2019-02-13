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Держборг США досяг нової рекордної позначки

Новини » Фінанси    13.02.2019 - 08:54
Держборг США досяг нової рекордної позначки
Фото: Федеральний резерв США (flickr.com Federalreserve)

Державний борг США перевищив 22 трлн доларів

Державний борг США досяг нової рекордної позначки і станом на 11 лютого 2019 року перевищив 22 трлн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті Міністерства фінансів США.

Повідомляється, що станом на 11 лютого 2019 року державний борг США досяг 22,01 трлн доларів. У Мінфіні відзначають, що борг прискорив зростання після фінансової кризи в 2008 році. На кінець 2018 року держборг становив 21,9 трлн, на початку 2017 - 19,9 трлн доларів.

Відзначимо, за час президентства Барака Обами державний борг США збільшився з 10,6 трлн до 19,9 трлн доларів, що викликало різку критику з боку опозиційних республіканців. Перед виборами 2016 Дональд Трамп обіцяв за вісім років ліквідувати держборг і на початку його президентства він став скорочуватися. Однак держборг почав знову збільшуватися в 2018 році після податкової реформи.

Нагадаємо, державний борг США вперше перевищив 21 трлн доларів в березні 2018 року.

У серпні американська Рада з міжнародних відносин (CFR) заявила, що Центробанк Росії міг перевести значну частину свого портфеля державного боргу США до Бельгії та в офшори на Кайманових островах.

 

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