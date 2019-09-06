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У Держдепі США прокоментували обмін полоненими між Україною та Росією

Новини » Суспільство    06.09.2019 - 22:57
У Держдепі США прокоментували обмін полоненими між Україною та Росією
Ілюстративне фото (twitter.com FreeRadioUA)

Американські дипломати передбачають важкі компроміси задля обміну в'язнів

Українські лідери мають знайти шлях повернути в’язнів із тюрем Росії, і інколи це означає важкі компроміси, заявив високопосадовець Державного департаменту США Джордж Кент. Про це передає РБК-Україна із посиланням на "Голос Америки".

Коментуючи інформацію про можливий обмін полоненими між Україною та Росією Кент зазначив, що українські лідери вже переконалися, як важко буде вести переговори з росіянами.

"Я думаю, що українські лідери мають знайти шлях повернути вязнів, і інколи це означає важкі компроміси. Але ми відзначаємо відданість української влади намаганням принести мир на Донбас і вдатися до усіх необхідних кроків, аби українці, які несправедливо утримуються Росією, повернулися додому", - сказав Кент.

Представник Держдепу підкреслив, що у результаті російської агресії 13 тисяч українських громадян було вбито, понад сто українських і кримськотатарських політичних в’язнів утримуються Росією.

Нагадаємо, як повідомив адвокат росіян, засуджених в Україні, Валентин Рибін, президент України Володимир Зеленський підписав укази про помилування не менше 12 росіян. Це є підготовкою до початку процедури обміну, котра може початися 7 вересня.

Вісім українських політв'язнів залишаються в "Лефортово", - адвокат Зеленський помилував 12 росіян, - адвокат
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