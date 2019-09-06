У Держдепі США прокоментували обмін полоненими між Україною та Росією

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Американські дипломати передбачають важкі компроміси задля обміну в'язнів

Українські лідери мають знайти шлях повернути в’язнів із тюрем Росії, і інколи це означає важкі компроміси, заявив високопосадовець Державного департаменту США Джордж Кент. Про це передає РБК-Україна із посиланням на "Голос Америки".

Коментуючи інформацію про можливий обмін полоненими між Україною та Росією Кент зазначив, що українські лідери вже переконалися, як важко буде вести переговори з росіянами.

"Я думаю, що українські лідери мають знайти шлях повернути вязнів, і інколи це означає важкі компроміси. Але ми відзначаємо відданість української влади намаганням принести мир на Донбас і вдатися до усіх необхідних кроків, аби українці, які несправедливо утримуються Росією, повернулися додому", - сказав Кент.

Представник Держдепу підкреслив, що у результаті російської агресії 13 тисяч українських громадян було вбито, понад сто українських і кримськотатарських політичних в’язнів утримуються Росією.

Українські лідери мають знайти шлях повернути в’язнів, і інколи це означає важкі компроміси, - так високопосадовець Державного Департаменту США Джордж Кент прокоментував інформацію про можливий обмін полоненими між Україною та Росією pic.twitter.com/Z1RKRH4naf — Голоc Амepики (@chastime) September 6, 2019

Нагадаємо, як повідомив адвокат росіян, засуджених в Україні, Валентин Рибін, президент України Володимир Зеленський підписав укази про помилування не менше 12 росіян. Це є підготовкою до початку процедури обміну, котра може початися 7 вересня.