У Держдепі США закликали Росію припинити блокаду українських портів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря США Ентоні Блінкена .

Чиновник наголосив, що блокада Росії не дає експортувати cільгосппродукцію, створюючи загрозу недоїдання та голоду для мільйонів людей у ​​всьому світі.

"Україна - критично важливий експортер сільськогосподарської продукції та ключова ланка у глобальній системі постачання продовольства", - заявив Блінкен.

Раніше ми повідомляли, що Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) закликає відкрити порти в Одесі та інші чорноморські порти України, які зараз блоковані російським флотом, щоб допомогти впоратися з кризою голоду у світі, що насувається.

Також ми писали, що Росія після повномасштабного вторгнення заблокувала в портах України близько 90 млн. тонн зерна. Його планували відправити до інших країн.

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