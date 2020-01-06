У Держдепі США відреагували на рішення Іраку про виведення іноземних військ з її території

США розчаровані рішенням парламенту Іраку про виведення іноземних військ з території країни і розрив відносин з міжнародною коаліцією по боротьбі з ІДІЛ. Про це заявила глава прес-служби Держдепартаменту Морган Ортагус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За її словами, США чекають роз'яснень з приводу юридичного характеру і впливу прийнятої іракським парламентом резолюції.

"Ми наполегливо закликаємо іракських лідерів ще раз оцінити важливість тривалих економічних відносин та відносин у сфері безпеки між двома країнами та подальшої присутності глобальної коаліції для боротьби з ІДІЛ", - заявила Ортагус.

Нагадаємо, що парламент Іраку проголосував за виведення американських військ з території країни.

Раніше НАТО оголосило про призупинення своєї навчальної місії на території Іраку на тлі загострення після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Як відомо, 3 січня США провели удар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту в столиці Іраку Багдаді, в результаті якого загинули вісім осіб, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касем Сулеймані.

Також повідомлялося, що НАТО припинило свої навчальні місії на території Іраку на тлі загострення після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.