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У Держдепі США відреагували на визнання Сирією "ЛДНР"

Фото: прес-секретар Держдепу США Нед Прайс (usembassy gov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Державний департамент США засудив визнання Сирією так званих "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Держдепартаменту США Неда Прайса у Twitter.

"Визнання режимом Асада так званих Луганської та Донецької "народних республік" показує спільну ізоляцію режиму та президента Путіна", - написав він.

Прайс зазначив, що широка міжнародна спільнота не підтримує жодних спроб поділу суверенної території України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сирії маэ намір визнати "незалежність" так званих "ДНР" та "ЛНР".

Президент Володимир Зеленський заявив, що у такому разі жодних стосунків України із Сирією не буде.

Після цього в МЗС заявили про розрив дипломатичних відносин з Сирією та запровадження торговельне ембарго.

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