У Держдепі США нічого не знають про наступника аль-Багдаді, - ЗМІ

Сполученим Штатам Америки практично нічого не відомо про нового лідера терористичної організації "Ісламська держава". Про це заявив високопоставлений чиновник Держдепартаменту, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABCnews.



При цьому представник відомства зазначив, що новий ватажок ІДІЛ "ніхто", і це заважає бойовикам згуртуватися навколо нього.

Як повідомляє телеканал, представник США по боротьбі з тероризмом Натан Сейлс раніше заявляв, що адміністрація президента вивчає інформацію про нового ватажка терористичної організації.

"Якщо він знаходиться в Іраку та Сирії, ми не думає, що він протягне довго", - сказав він.

Нагадаємо, 6 листопада президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що турецькі служби безпеки затримали дружину аль-Багдаді.

Також стало відомо, що у місті Азаз на півночі Сирії затримали сестру покійного лідера "Ісламської держави". Турецька власда сподівається отримати від неї інформацію про роботу "Ісламської держави". Також допитують її чоловіка і невістку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США провели операцію, спрямовану проти лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Заяву про ліквідацію лідера зробив президент США Дональд Трамп. Пізніше стало відомо, що новим лідером ІДІЛ став Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайши.

Міністерство оборони США оприлюднило матеріали операції з ліквідації лідера ІДІЛ. Глава підконтрольного Пентагону Центрального командування генерал Кеннет Маккензі, розповідаючи подробиці, сказав, що штурм проводили за допомогою вертольотів.