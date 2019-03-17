У Держдепі США назвали фарсом російський "референдум" у Криму

Кримські події 5 років тому були справедливо засуджені міжнародним співтовариством, заявили в Держдепі

В Государственном департаменте США прокомментировали так называемый "референдум", который провела Россия на территории Крыма в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя спикера Госдепа Роберта Палладино.

В частности, он назвал события 5-летней давности "фарсом под дулами пистолетов".

"Русский так называемый" референдум "под дулами пистолетов в Крыму пять лет назад был фарсом, по праву осужденным международным сообществом. Крым - это Украина", - написал Палладино в Twitter.

Напомним, посольство США в Украине зробилозаяв к пятой годовщине аннексии Крыма. В частности, в заявлении говорится, что Соединенные Штаты никогда не признают контроль Кремля над оккупированным Крымом. Также в посольстве назвали незаконным так называемый "референдум" 16 марта 2014 в Крыму.