У Держдепі США допускають послаблення санкцій проти Росії після відходу її військ з України

Сполучені Штати готові обговорювати ослаблення санкцій проти Росії після відходу її військ з України. Однак санкції повернуть у разі нових загроз.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.

"Якщо росіяни дійсно підуть, то можна було б співмірити якесь послаблення санкцій з виведенням їх військ. Але ми також повинні бути готові повернути ці санкції, повторно застосувати їх, якщо Путін повернеться або буде погрожувати повернутися", - повідомила вона.

За її словами, Україна може попросити про міжнародних миротворців моніторингу Угоди про виведення військ і забезпечення безпеки вздовж кордонів.

"Тому ми відкриті до розмови про будь-які речі, щоб гарантувати, що коли Україна виграє цю війну, це все ніколи не повториться", - додала Нуланд.