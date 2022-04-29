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У Держдепі США допускають послаблення санкцій проти Росії після відходу її військ з України

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Україна, П'ятниця 29 квітня 2022 08:31
У Держдепі США допускають послаблення санкцій проти Росії після відходу її військ з України Фото: заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Сполучені Штати готові обговорювати ослаблення санкцій проти Росії після відходу її військ з України. Однак санкції повернуть у разі нових загроз.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.

"Якщо росіяни дійсно підуть, то можна було б співмірити якесь послаблення санкцій з виведенням їх військ. Але ми також повинні бути готові повернути ці санкції, повторно застосувати їх, якщо Путін повернеться або буде погрожувати повернутися", - повідомила вона.

За її словами, Україна може попросити про міжнародних миротворців моніторингу Угоди про виведення військ і забезпечення безпеки вздовж кордонів.

"Тому ми відкриті до розмови про будь-які речі, щоб гарантувати, що коли Україна виграє цю війну, це все ніколи не повториться", - додала Нуланд.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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