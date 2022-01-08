У Держдепі спростували повідомлення про плани щодо відведення військ США зі Східної Європи

"Невірно, що адміністрація розробляє варіанти відведення військ США зі Східної Європи, готуючись до переговорів з Росією наступного тижня", - написав він.

Прайс також додав, що в Держдепі повідомляли про це телеканалу NBC, який першим опублікував новину.

Відповідна публікація вийшла ввечері 7 січня. У ній західні ЗМІ з посиланням на джерела писали, що США вважають за можливе обговорити з Росією скорочення чисельності своїх військ в країнах Східної Європи. Також можуть бути порушені питання скорочення масштабів військових навчань, що проводяться обома сторонами, і своєчасного повідомлення про рух військ.

Джерела NBC підкреслювали, що будь-який перегляд військової присутності США в Східній Європі буде можливий тільки за умови відповідних кроків з боку Москви.

Після публікації статті телеканал NBC додав до неї коментар представника Білого дому з національної безпеки Емілі Хорн, яка також спростувала плани щодо скорочення військового контингенту. За її словами, адміністрація США не обговорює з Росією кількість військ, дислокованих у Прибалтиці та Польщі.