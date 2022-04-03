Держдепартамент анонсував нові обмеження для Росії

Представник американського Державного департаменту Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати "дуже швидко" застосують додаткові заходи проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

США продовжить тиснути на РФ обмежувальними інструментами. Санкції стосуватимуться Путіна особисто, його оточення і російських олігархів.

"Щодо наших санкцій, то ми завжди казали, що продовжуватимемо чинити тиск на президента Путіна, на Кремль, на всіх, хто його оточує, зокрема, олігархів і посіпак, які лобіюють шлях війни проти України, поки агресія не зменшиться, і поки такі звірства не припиняться", – заявив Прайс.

Інформацію зі звільненої Бучі в Держдепартаменті назвали "воєнними злочинами" РФ. У відомстві пообіцяли зібрати дані щодо всіх причетних до звірячих убивств українців і притягнути їх до відповідальності. Представник Держдепу назвав "нашою місією" розслідування подій на Київщині.

Прайс також запевнив, що зміцнення російського рубля має штучне походження. За його словами, Кремль пішов на грандіозні заходи, щоб підтримувати прийнятний курс. Однак, він не відображає реальної вартості рубля.

"Щодо російської економіки, то лише за останні п'ять тижнів 30 років економічної інтеграції були скасовані", – резюмував Прайс.