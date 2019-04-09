Держдеп заборонив в'їзд в США 16 саудівцям

Сполучені Штати Америки заборонили в'їзд на територію країни 16 громадянам Саудівської Аравії через їх причетність, на думку американської влади до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепартаменту США.

Згідно із заявою, відповідних заходів ужито згідно з розділом №7031 "Закону про фінансування державного департаменту діяльності за кордоном та пов'язаних з цим програм 2019 року".

У згаданому розділі міститься заборона на в'їзд на територію США іноземним особам та їхнім родичам у тому разі, якщо у Держдепу "є достовірна інформація про втягнення чиновників іноземних урядів до значної корупції або серйозних порушень прав людини".

Причиною заборони на в'їзд у Державномудепартаменті сказали про "їхню роль у вбивстві Джамаля Хашкаджі", але не уточнили деталей.

Нагадаємо, Німеччина продовжила заборону на експорт озброєнь, запроваджену у зв'язку з убивством журналіста Джамаля Хашкаджі, в Саудівську Аравію ще на півроку.