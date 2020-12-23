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Держдеп США ввів санкції проти майже 40 осіб за підрив демократії в Білорусі

Автор: Дмитро Левицький

Державний департамент Сполучених Штатів Америки запровадив персональні санкції проти декількох десятків людей через ситуацію в Білорусі. Щодо цих осіб було запроваджено візові обмеження.

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Про це йдеться у заяві держсекретаря США Майка Помпео.

Санкції торкнулися ще 39 осіб, відповідальних за

Нагадаємо, сьогодні Міністерство фінансів США ввело санкції проти Білорусі. До санкційного списку потрапили заступник глави МВС Білорусі, ЦВК та силові структури.

Крім того, вчора Сенат США схвалив документ, який передбачає введення санкцій проти білоруського режиму. Схвалений законопроект також підтверджує невизнання Вашингтоном виборів в Білорусі.

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