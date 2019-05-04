Держдеп США повідомив про можливі нові санкції проти Ірану

Державний департамент Сполучених Штатів Америки розглядає можливість введення нових санкцій проти Ірану. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу.

Відзначається, що ввести нові санкції проти Ірану США можуть через розширення території атомної електростанції "Бушер". Вона, за даними Держдепу, почала розширюватися за межі реакторного блоку.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа переглянула свою санкційну нафтову програму щодо Ірану, продовживши виняток для ряду європейських країн, а також для Росії.

Виняток дозволяє цим країнам співпрацювати з деякими проектами в Ірані і не потрапити під санкції. Йдеться про три проекти - дослідницькому реакторі в Араку, заводі зі збагачення урану в Фордо, а також атомної електростанції "Бушер".

При цьому в Держдепі нагадали, що під санкції можна потрапити в разі експорту з Ірану важкої води і обміну збагаченого урану на природний.