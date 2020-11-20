Держдеп США попередив Лукашенко про необхідність негайно зупинити насильство

У Держдепартаменті США попередили режим Олександра Лукашенка про необхідність негайно зупинити насильство і звільнити затриманих активістів. Там закликали владу піти на діалог з громадянами.
Про це в Twitter написав заступник речника Держдепартаменту США Кейл Браун.
У США виступили із заявою на адресу режиму в Білорусі після повідомлень про арешти журналістів.
"Понад 100 днів влади Білорусі відбуваються тривалі і грубі порушення прав людини проти білоруського народу. Прийшов час зупинити насильство, звільнити затриманих, ставитися з повагою до прав людини і вести діалог з білоруським суспільством", - підкреслив Браун.
For more than 100 days, Belarusian authorities have engaged in sustained and egregious abuses of human rights against the Belarusian people. Time to stop the violence, release the detained, respect human rights, and conduct a dialogue with Belarusian society.— Cale Brown (@StateDeputySPOX) November 19, 2020
Нагадаємо, Європейський союз почав підготовку третього пакета санкцій проти Білорусі. Списки можуть з'явитися вже до кінця цього місяця.
Раніше Брюссель запровадив санкції проти Лукашенка і чиновників, які причетні до фальсифікації виборів президента і переслідуванню учасників протестів. Санкції передбачають заборону на в'їзд до країн Євросоюзу і заморожування активів.