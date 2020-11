Держдеп США попередив Лукашенко про необхідність негайно зупинити насильство

У Держдепартаменті США попередили режим Олександра Лукашенка про необхідність негайно зупинити насильство і звільнити затриманих активістів. Там закликали владу піти на діалог з громадянами.

Про це в Twitter написав заступник речника Держдепартаменту США Кейл Браун.

У США виступили із заявою на адресу режиму в Білорусі після повідомлень про арешти журналістів.

"Понад 100 днів влади Білорусі відбуваються тривалі і грубі порушення прав людини проти білоруського народу. Прийшов час зупинити насильство, звільнити затриманих, ставитися з повагою до прав людини і вести діалог з білоруським суспільством", - підкреслив Браун.

For more than 100 days, Belarusian authorities have engaged in sustained and ​egregious abuses of human rights against the Belarusian people. Time to stop the violence, release the detained, respect human rights, and conduct a dialogue with Belarusian society.